Пытки в тюрьмах ЦРУ остались безнаказанными

22 Февраля 2017 08:00

Amnesty International подвергла критике Вашингтон за то, что никто, причастный к насильственным действиям в рамках тайной программы задержаний Федерального агентства, так и не был привлечен к ответственности. Об этом говорится в ежегодном отчете правозащитников. Ранее в Сенатском комитете по разведке конгресса США был представлен доклад о подробностях так называемых "допросов с пристрастием", которые проводили агенты ЦРУ. Чиновники решили, что подобная программа ведомства является нарушением закона. ЦРУ оспаривало данные документа, отметив недостатки расследования.