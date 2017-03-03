3 Марта 2017 21:05

Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Украины Петру Порошенко, а также родным и близким погибших в результате трагедии на шахте "Степная" в Львовской области.

Накануне жертвами обвала, который, по предварительным данным, был вызван взрывом метана, стали 8 человек. 20 горняков удалось спасти. Пятница была объявлена в Украине днем траура. В стране приспущены государственные флаги. В полдень память погибших шахтеров почтили общенациональной минутой молчания. Расследование ЧП, между тем, продолжается. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В связи с трагедией в Украине проверят на безопасность все шахты.