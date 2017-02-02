Пять тысяч филиппинцев оказались в пекле на производстве

2 Февраля 2017 12:09

18 часов понадобилось спасателям, чтобы потушить пожар на одном из заводов.

Помощь медиков понадобилась почти ста сотрудникам, 10 госпитализированы в критическом состоянии. Многие люди в ужасе выпрыгивали из окон. Причиной пожара, вероятнее всего, стал перегрев одного из механизмов для теплоизоляционных материалов.