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Пьяный пассажир затеял драку прямо на борту самолета
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3 Мая 2017 08:02

Пьяный пассажир затеял драку прямо на борту самолета

В результате дебоша вылет воздушного судна из токийского международного аэропорта Нарита в американский Лос-Анджелес, штат Калифорния, отклонился от графика более чем на 90 минут. Пассажира с рейса сняли. Он был задержан. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. Эти кадры позднее появились в Интернете. 

  

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