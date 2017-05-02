Пьяный пассажир затеял драку прямо на борту самолета

3 Мая 2017 08:02

В результате дебоша вылет воздушного судна из токийского международного аэропорта Нарита в американский Лос-Анджелес, штат Калифорния, отклонился от графика более чем на 90 минут. Пассажира с рейса сняли. Он был задержан. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. Эти кадры позднее появились в Интернете.