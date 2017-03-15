Путь к Брэкситу открыт

14 Марта 2017 21:12

Британская Палата лордов одобрила законопроект о выходе из Евросоюза. Теперь документ должна подписать королева. После чего премьер-министр Тереза Мэй сможет формально уведомить Брюссель о решении страны. Сколько времени займет Брэксит и во сколько он обойдется ЕС и Туманному Альбиону, до сих пор неясно. Условия выхода еще предстоит согласовать. Но уже есть вероятность, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз в неполном формате. Шотландия заявила о желании выйти из состава Великобритании. Первый министр региона Никола Стерджен обещает провести новый референдум о независимости Эдинбурга. Подробности - у Юрия Козлова.

274 за, 118 против. Британские лорды одобрили законопроект о Брэксите. Причиной противоречий стал не сам факт выхода из Евросоюза, а две поправки к документу. Первая касалась обсуждения проекта соглашения в парламенте до его подписания, вторая - сохранения прав проживающих в королевстве граждан ЕС после Брэксита. В итоге документ приняли без них - чтобы не затягивать процесс. Голосование в Палате лордов сопровождалось протестами. У здания Вестминстерского дворца собрались как идейные противники Брэксита, так и некоренные британцы, будущее которых теперь туманно.

Какими будут последствия Брэксита, до сих пор неясно. Брюссель и Лондон продолжают выставлять друг другу огромные счета - но пока лишь устно. В ЕС ранее говорили, что выход из союза обойдется Соединенному Королевству в 60 миллиардов евро. Плюс потеря торговых преференций и необходимость заключать отдельные торговые договоры с каждой страной сообщества. Британцы же обещают вывести свои деньги из европейских банков - речь идет минимум о 10 миллиардах евро - и переориентировать экспорт на Азию и Африку.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "В ближайшие дни документ подпишет королева, и до конца месяца я официально уведомлю о запуске 50 статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из Европейского союза. Это определяющий момент для нашей страны. Мы начнем выстраивать новые отношения с Европой и будем играть новую роль в мире. Мы станем стабильной, самоуправляемой, глобальной Британией, которая снова будет контролировать свои границы и законы".

В любом случае, об условиях Брэксита Лондону и Брюсселю еще предстоит договориться, и эти переговоры могут стать самыми сложными за последние десятилетия. А пока в центре внимания британских СМИ - шотландский демарш. Премьер-министр региона и лидер местных националистов Никола Стерджен пригрозила Соединенному Королевству новым референдумом о независимости Шотландии. Стерджен напомнила, что ее избиратели не поддержали Брэксит: летом прошлого года 62% шотландцев высказались за то, чтобы остаться в ЕС.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии: "Я намерена предпринять все необходимые шаги, чтобы удостовериться, что по завершении этого процесса у Шотландии будет выбор - следовать за Соединенным Королевством с жестким Брэкситом или же стать независимой страной, способной выстроить настоящее партнерство на равных условиях с остальной частью Великобритании и Европой. У шотландского правительства есть соответствующий мандат. Мы были избраны недавно и подавляющим большинством голосов".

Первый референдум о суверенитете Шотландии прошел осенью 2014 и провалился. По мнению Стерджен, с тех пор ситуация изменилась, ведь жители региона не подозревали, что вскоре они перестанут быть частью Евросоюза. Правда, политологи считают, что шансов провести новое голосование у Стерджен почти нет. Для начала лидеру шотландских националистов нужно заручиться поддержкой собственного парламента, а потом - самой Терезы Мэй, которая по закону вправе отказать Эдинбургу в организации плебисцита.