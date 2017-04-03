Прямое включение из Санкт-Петербурга

4 Апреля 2017 12:04

За ситуаций в Санкт-Петербурге следит наш собственный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Она выходит на связь со студией (прямое включение).

Только что стало известно, в больницах Санкт-Петербурга скончалось трое пострадавших во время теракта. Мы следим за ситуацией. Новая информация - в 15 часов.