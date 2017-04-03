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Прямое включение из Санкт-Петербурга
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4 Апреля 2017 12:04

Прямое включение из Санкт-Петербурга

За ситуаций в Санкт-Петербурге следит наш собственный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Она выходит на связь со студией (прямое включение).

Только что стало известно, в больницах Санкт-Петербурга скончалось трое пострадавших во время теракта. Мы следим за ситуацией. Новая информация - в 15 часов.

  

Теги: Взрыв в метро Санкт-Петербурга

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