Прояснилась причина экстренного собрания в Букингемском дворце

4 Мая 2017 15:11

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп уходит в отставку осенью 2017 года. Такое заявление сделал Букингемский дворец. 95-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II с осени этого года не будет выполнять никаких официальных королевских обязанностей. Принимать участие в каких-либо публичных мероприятиях он намерен лишь время от времени, по собственному желанию. 91-летняя Елизавета продолжит выполнять свою работу монарха.

На фоне последних ожиданий сообщений из Букингемского дворца издание The Sun сообщало о смерти принца Филиппа, но вскоре эта заметка была удалена. Журналисты считают, что это был случайно опубликованный черновик.