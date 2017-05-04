Прояснилась причина экстренного собрания в Букингемском дворце

В мире
4 Мая 2017 15:11
Прояснилась причина экстренного собрания в Букингемском дворцеСупруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп уходит в отставку осенью 2017 года. Такое заявление сделал Букингемский дворец. 95-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II с осени этого года не будет выполнять никаких официальных королевских обязанностей. Принимать участие в каких-либо публичных мероприятиях он намерен лишь время от времени, по собственному желанию. 91-летняя Елизавета продолжит выполнять свою работу монарха.
На фоне последних ожиданий сообщений из Букингемского дворца издание The Sun сообщало о смерти принца Филиппа, но вскоре эта заметка была удалена. Журналисты считают, что это был случайно опубликованный черновик.
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