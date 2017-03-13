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Процесс выхода Великобритании из ЕС может начаться завтра
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13 Марта 2017 12:05

Процесс выхода Великобритании из ЕС может начаться завтра

Процесс выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, начнется завтра. Палата общин может одобрить документ без поправок, внесенных ранее палатой лордов. В таком случае правительство немедленно запустит процедуру Брексита. Обсуждаемый законопроект наделяет премьер-министра Терезу Мэй полномочиями направить в Брюссель формальный запрос о выходе страны из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора и начать двухлетние переговоры. Не исключено, что сегодня принятый закон вернется в палату лордов, где будет окончательно согласован.

  

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