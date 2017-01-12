Прощаясь, Барак Обама плачет

11 Января 2017 19:01

Уходящий президент США подвел итоги своего 8-летнего пребывания в Белом доме. Эксперты и политологи сходятся во мнении, что его речь оказалась довольно предсказуемой: был использован ряд штампов об исключительности Соединенных Штатов, о важности демократии, при этом Обама заявил, что Вашингтону надо срочно заниматься восстановлением демократических институтов. В ходе последнего публичного выступления 44-й президент США поблагодарил за поддержку свою супругу и дочерей. Не сдерживая эмоций, он так расчувствовался, что ему пришлось воспользоваться платком.

Этот момент называют самым искренним в его заключительном политическом выступлении. Полномочия Обамы на посту президента США истекают 20 января: тогда главой государства станет его политический оппонент - республиканец Дональд Трамп.