Прощание с постпредом России при ООН пройдет сегодня в Москве

24 Февраля 2017 07:05

Прощание с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным пройдет сегодня в Москве. Церемония состоится в Большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище. Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в начале недели. Это произошло за день до его 65-летия. Накануне стало известно, что первый заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев назначен временным в делах представительства.