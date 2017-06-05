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Прощальный ужин для панд
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5 Июня 2017 15:10

Прощальный ужин для панд

В парке дикой природы города Ширахама прошла церемония прощания с тремя большими пандами. Они отправляются домой в Китай - на базу по их разведению и исследованию. Десятки поклонников черно-белых мишек приехали пожелать им удачи. А чтобы у панд остались только самые приятные воспоминания о Японии, им устроили настоящий прощальный ужин с любимыми угощениями - бамбуком и яблоками.

  

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