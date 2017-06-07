Пропавший в Мьянме военный самолет разбился

7 Июня 2017 19:11

В Андаманском море найдены обломки. Минобороны страны уточняет, что на борту находилось 120 пассажиров: экипаж и члены семей военнослужащих. По предварительным данным, все погибли. Военные проводят спасательную операцию, к которой уже привлечены три лайнера и шесть кораблей Вооруженных сил. Напомним, судно вылетело из Мьей и направлялось в крупнейший город страны Янгон. Через 29 минут после взлета самолет исчез с радаров. Высказывалось предположение, что произошел технический сбой. Погодные условия на тот момент были благоприятными.