В мире
7 Июня 2017 19:11
Пропавший в Мьянме военный самолет разбился
В Андаманском море найдены обломки. Минобороны страны уточняет, что на борту находилось 120 пассажиров: экипаж и члены семей военнослужащих. По предварительным данным, все погибли. Военные проводят спасательную операцию, к которой уже привлечены три лайнера и шесть кораблей Вооруженных сил. Напомним, судно вылетело из Мьей и направлялось в крупнейший город страны Янгон. Через 29 минут после взлета самолет исчез с радаров. Высказывалось предположение, что произошел технический сбой. Погодные условия на тот момент были благоприятными.
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