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Пропавший в Мьянме военный самолет разбился
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7 Июня 2017 19:11

Пропавший в Мьянме военный самолет разбился

В Андаманском море найдены обломки. Минобороны страны уточняет, что на борту находилось 120 пассажиров: экипаж и члены семей военнослужащих. По предварительным данным, все погибли. Военные проводят спасательную операцию, к которой уже привлечены три лайнера и шесть кораблей Вооруженных сил. Напомним, судно вылетело из Мьей и направлялось в крупнейший город страны Янгон. Через 29 минут после взлета самолет исчез с радаров. Высказывалось предположение, что произошел технический сбой. Погодные условия на тот момент были благоприятными.

  

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