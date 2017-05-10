Проносить ноутбуки на авиарейсы, которые следуют из Европы, хотят запретить в США

11 Мая 2017 08:04

Введение таких ограничений обсуждают в Белом доме. Речь идет о портативных компьютерах, которые пассажиры перевозят в ручной клади. Главная причина - опасения американских властей. В ноутбуках может быть спрятано взрывное устройство. Пока официально о запрете не объявлено, но известно, что меры коснутся крупнейших американских перевозчиков. Напомним, в конце марта США ввели запрет на электронику крупнее смартфонов на рейсах из стран Ближнего Востока и Северной Африки.