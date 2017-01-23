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Промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост
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24 Января 2017 12:16

Промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост

Такое решение приняли новые владельцы гоночной серии. Официально о переменах в руководстве будет объявлено в ближайшее время. Экклстоуну будет предложено занять почетную должность пожизненного президента "Формулы-1".

  

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