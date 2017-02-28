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Проливные дожди в Чили вызвали сильное наводнение
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28 Февраля 2017 12:12

Проливные дожди в Чили вызвали сильное наводнение

Четыре человека погибли, около двадцати пропали без вести. В некоторых районах зафиксированы перебои с электричеством. Свыше полутора миллионов домов остались без водоснабжения. Сейчас пострадавших размещают в палаточных лагерях.

  

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