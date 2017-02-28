Проливные дожди в Чили вызвали сильное наводнение

28 Февраля 2017 12:12

Четыре человека погибли, около двадцати пропали без вести. В некоторых районах зафиксированы перебои с электричеством. Свыше полутора миллионов домов остались без водоснабжения. Сейчас пострадавших размещают в палаточных лагерях.