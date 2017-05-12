Прокуратура Рима подозревает анархистов в организации прогремевшего сегодня взрыва

12 Мая 2017 15:12

Самодельная бомба была заложена между автомобилями на стоянке, которая находится недалеко от почтового отделения и учреждения ООН. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получила одна машина. Прилегающая зона оцеплена, детали и мотивы преступления выясняются. Известно, что недалеко от места происшествия найдены еще два взрывных устройства. Они не сработали.