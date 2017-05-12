Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Прокуратура Рима подозревает анархистов в организации прогремевшего сегодня взрыва
В мире
RSS
Прокуратура Рима подозревает анархистов в организации прогремевшего сегодня взрыва
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 15:12

Прокуратура Рима подозревает анархистов в организации прогремевшего сегодня взрыва

Самодельная бомба была заложена между автомобилями на стоянке, которая находится недалеко от почтового отделения и учреждения ООН. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получила одна машина. Прилегающая зона оцеплена, детали и мотивы преступления выясняются. Известно, что недалеко от места происшествия найдены еще два взрывных устройства. Они не сработали.

  

Другие новости

В Австрии захвачен банк У Аўстрыі захоплены банк 12.05.2017 15:10 / В мире В Австрии захвачен банк

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =