Прокуратура Франции открыла расследование по факту нападения на полицейских в Париже

7 Июня 2017 07:09

Прокуратура Франции открыла расследование по факту нападения у собора Парижской Богоматери в Париже на полицейских по статье "Терроризм". Накануне вечером у входа в собор неизвестный мужчина подошел к трем патрульным и попытался ударить одного из них молотком с криками "Это вам за Сирию!" Также он называл себя солдатом халифата группировки "Исламское государство". Один из стражей порядка выстрелил в нападавшего и ранил его. Место происшествия было оцеплено, в районе прервано автомобильное движение, закрыты близлежащие станции метро. В соборе находились несколько сотен посетителей, полиция заставила всех их поднять вверх руки. Людям разрешили разойтись после завершения следственных действий и необходимых проверок.