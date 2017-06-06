В мире
7 Июня 2017 07:09
Прокуратура Франции открыла расследование по факту нападения на полицейских в Париже
Прокуратура Франции открыла расследование по факту нападения у собора Парижской Богоматери в Париже на полицейских по статье "Терроризм". Накануне вечером у входа в собор неизвестный мужчина подошел к трем патрульным и попытался ударить одного из них молотком с криками "Это вам за Сирию!" Также он называл себя солдатом халифата группировки "Исламское государство". Один из стражей порядка выстрелил в нападавшего и ранил его. Место происшествия было оцеплено, в районе прервано автомобильное движение, закрыты близлежащие станции метро. В соборе находились несколько сотен посетителей, полиция заставила всех их поднять вверх руки. Людям разрешили разойтись после завершения следственных действий и необходимых проверок.
Другие новости
07.06.2017 09:07 / В мире Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов
07.06.2017 09:05 / В мире Консерваторы Британии улучшают позиции
07.06.2017 08:05 / В мире В городе Герат на западе Афганистана произошел взрыв
07.06.2017 07:11 / В мире Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении
07.06.2017 07:07 / В мире Катар на грани продовольственной катастрофы из-за блокады
06.06.2017 19:09 / В мире Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию Минюста и Верховного суда в отношении иммиграционного указа
06.06.2017 19:07 / В мире Cтрельба и паника в центре столицы Франции
06.06.2017 15:11 / В мире Продолжает расти число погибших в результате взрыва в Кабуле
06.06.2017 15:06 / В мире В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора
06.06.2017 15:04 / В мире Британцы почтили память погибших во время теракта на лондонском мосту
06.06.2017 12:07 / В мире Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США
06.06.2017 12:06 / В мире Теракт в Мельбурне
06.06.2017 09:15 / В мире Apple представила новую версию своей операционной системы - iOS 11
06.06.2017 09:06 / В мире Швеция отмечает День королевства
06.06.2017 09:03 / В мире Чехия идет наперекор договоренностям ЕС
06.06.2017 08:12 / В мире На Эйфелевой башне установили смертельно опасный аттракцион
06.06.2017 08:04 / В мире В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек
06.06.2017 08:01 / В мире В Великобритании сегодня день национального траура
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия