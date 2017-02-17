В мире
17 Февраля 2017 19:04
Прогулочная лодка перевернулась на севере Норвегии
Прогулочная лодка перевернулась на севере Норвегии, у побережья города Харстад. Туристы возвращались из водного тура, и на обратном пути одно из суден врезалось в фонтан, установленный в бухте. 12 пассажиров оказались в ледяной воде. Все доставлены в больницу, им оказана первая помощь. Шестеро человек получили незначительные травмы, серьезно ранен рулевой лодки. Причины инцидента устанавливаются.
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