17 Февраля 2017 19:04

Прогулочная лодка перевернулась на севере Норвегии, у побережья города Харстад. Туристы возвращались из водного тура, и на обратном пути одно из суден врезалось в фонтан, установленный в бухте. 12 пассажиров оказались в ледяной воде. Все доставлены в больницу, им оказана первая помощь. Шестеро человек получили незначительные травмы, серьезно ранен рулевой лодки. Причины инцидента устанавливаются.