Продолжается расшифровка черных ящиков Ту-154

28 Декабря 2016 09:00

Нештатная ситуация на борту самолета, который потерпел крушение в Черном море, могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Пытаясь исправить ситуацию, пилоты чрезмерно задрали нос воздушного судна. Вероятно, военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. В результате вместо набора высоты лайнер мог рухнуть в море. Официально в Минобороны России эту версию не комментировали. Поисковая операция продолжается. Сегодня утром удалось обнаружить еще три тела жертв катастрофы. Всего подняты на поверхность тела 15-ти человек. Водолазы работают при сильном ливне, на Черном море шторм. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить несколько дней. Накануне на месте трагедии были найдены более 20-ти обломков лайнера, подняли и второй двигатель. Расшифровка данных с одного бортового самописца продолжается, еще два обнаружены и скоро будут на поверхности. В авиакатастрофе в минувшее воскресенье погибли 92 человека.