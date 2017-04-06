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Продолжает расти число жертв в Колумбии
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6 Апреля 2017 12:06

Продолжает расти число жертв в Колумбии

Там в результате схода селевого потока около города Мокоа погибли более 300 человек. Сотни до сих пор числятся пропавшими без вести. Свыше 2 с половиной тысяч остаются во временных убежищах. Колумбийским правительством отдан приказ провести тщательное расследование произошедшего. Следователям предстоит выяснить, были ли соблюдены строительные нормы, а также готовы ли были чиновники к действиям во время стихийных бедствий. Доступ к пострадавшим районам затруднен, многие мосты в регионе разрушены, а дороги повреждены.
  

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