Продолжает расти число жертв в Колумбии

6 Апреля 2017 12:06

Там в результате схода селевого потока около города Мокоа погибли более 300 человек. Сотни до сих пор числятся пропавшими без вести. Свыше 2 с половиной тысяч остаются во временных убежищах. Колумбийским правительством отдан приказ провести тщательное расследование произошедшего. Следователям предстоит выяснить, были ли соблюдены строительные нормы, а также готовы ли были чиновники к действиям во время стихийных бедствий. Доступ к пострадавшим районам затруднен, многие мосты в регионе разрушены, а дороги повреждены.