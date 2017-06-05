В мире
6 Июня 2017 15:11
Продолжает расти число погибших в результате взрыва в Кабуле
В списке уже 150 человек. Сегодня местное телевидение обнародовало кадры момента теракта. Смертник спрятал бомбу в автоцистерне. Взрывное устройство сдетонировало в правительственном квартале. В итоге пострадали здания зарубежных дипмиссий.
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