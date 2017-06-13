В мире
13 Июня 2017 19:12
Призрачный гонщик на дороге Франции
В Сети набирает популярность видео, на котором мотоцикл Harley Davidson несколько километров движется по шоссе абсолютно самостоятельно. По сообщениям СМИ, водитель транспортного средства столкнулся с автомобилем, от удара байкер выпал из седла - он получил серьезные травмы, а двухколесная машина продолжила движение в направлении Парижа. Harley Davidson проехал около девяти километров на скорости около 90 километров в час, пока не врезался в ограждение на крутом повороте.
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