Притворявшийся Джастином Бибером австралиец обвиняется в преступлениях сексуального характера

9 Марта 2017 15:04

Громкое дело в Австралии: человеку, выдавшему себя за популярного канадского певца Джастина Бибера, предъявлены обвинения в 931-м преступлении сексуального характера. По данным полиции штата Квинсленд, 42-летний австралиец представлялся Бибером, а затем просил детей присылать ему откровенные фотографии в "Фейсбуке" и "Скайпе". Кроме домогательства к несовершеннолетним, ему предъявлены обвинения в трех изнасилованиях. Как отметил представитель полиции, мужчина, скорее всего, общался с детьми из разных стран. Обвиняемый предстанет перед судом в Брисбене 6 апреля.