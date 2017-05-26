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Принят закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в Интернете
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26 Мая 2017 15:16

Принят закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в Интернете

Госдума России приняла закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в Интернете, подталкивающих детей к суициду. Наказание предусматривает лишение свободы до 6-ти лет. Срок до 3-х лет теперь будет грозить и организаторам проезда на крыше поезда, за незаконное проникновение на крыши высотных зданий, за игры "Беги или умри".

  

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