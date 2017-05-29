Главная>>В мире>>Приговор за лайк в "Фейсбуке"
В мире
RSS
Приговор за лайк в "Фейсбуке"
Скачать Поделиться

31 Мая 2017 08:04

Приговор за лайк в "Фейсбуке"

В Швейцарии впервые в истории страны вынесли приговор за лайк в "Фейсбуке". 45-летний житель поставил отметку "мне нравится" к оскорбительному комментарию в соцсети.

Тот, в чей адрес были направлены гневные сообщения, подал в суд на авторов постов и оказался прав. Инстанция в Цюрихе квалифицировала подобные действия как "оценочное суждение, не подтвержденное фактами". Теперь этим пользователям придется выплатить штраф в размере 4 тысяч долларов.

  

Другие новости

На Киев обрушилась буря На Кіеў абрынулася бура 31.05.2017 07:05 / В мире На Киев обрушилась буря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =