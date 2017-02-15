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Приготовить яичницу на капоте машины
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15 Февраля 2017 12:12

Приготовить яичницу на капоте машины

В австралийском городе Бердсвилл, где в эти февральские дни стоит 40-градусная жара, медики советуют населению пить много жидкости и не выходить на улицу без необходимости. Синоптики говорят, что такая погода в регионе продержится еще несколько недель. И местные полицейские решили воспользоваться ситуацией. Офицеры приготовили себе яичницу прямо на капоте машины.  

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