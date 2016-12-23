Причиной смерти Джорджа Майкла стал сердечный приступ

26 Декабря 2016 12:10

Об этом заявил менеджер британского певца. Всемирно известный исполнитель ушел из жизни сегодня ночью в Великобритании. Пять лет назад артист перенес тяжелую форму пневмонии и был на грани смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос. Но в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении. Джордж Майкл выпустил шесть сольных альбомов, получил множество музыкальных наград, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Популярному исполнителю было всего 53 года...