В мире
18 Мая 2017 19:13
Причиной ДТП в Турции стала скользкая дорога
Стали известны подробности ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции. В аварии пострадали 17 человек. Это местный гид и 16 граждан Украины. Жизни пострадавших вне опасности. Напомним, автобус перевернулся на 30-м километре трассы Стамбул - Денизли. Местные власти заявили, что причиной ДТП стала скользкая дорога.
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