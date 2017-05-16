Причиной ДТП в Турции стала скользкая дорога

18 Мая 2017 19:13

Стали известны подробности ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции. В аварии пострадали 17 человек. Это местный гид и 16 граждан Украины. Жизни пострадавших вне опасности. Напомним, автобус перевернулся на 30-м километре трассы Стамбул - Денизли. Местные власти заявили, что причиной ДТП стала скользкая дорога.