Главная>>В мире>>Причиной ДТП в Турции стала скользкая дорога
В мире
RSS
Причиной ДТП в Турции стала скользкая дорога
Скачать Поделиться

18 Мая 2017 19:13

Причиной ДТП в Турции стала скользкая дорога

Стали известны подробности ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции. В аварии пострадали 17 человек. Это местный гид и 16 граждан Украины. Жизни пострадавших вне опасности. Напомним, автобус перевернулся на 30-м километре трассы Стамбул - Денизли. Местные власти заявили, что причиной ДТП стала скользкая дорога.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =