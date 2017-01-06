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Причиной ЧП в аэропорту Калининграда могли стать обледенение и сильный боковой ветер
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4 Января 2017 15:07

Причиной ЧП в аэропорту Калининграда могли стать обледенение и сильный боковой ветер

Прошедшей ночью самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси, и аэробус лег на нос. На борту находились 167 человек. Они покинули самолет по надувным трапам. Шестерым понадобилась помощь медиков - по причине ушибов и  ссадин. Следственный комитет России ведет проверку. Расследовать обстоятельства случившегося будет комиссия Росавиации, Аэрофлота и аэропорта. Воздушная гавань временно прекратила свою работу. Из-за инцидента задержаны 18 рейсов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.  

 

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