Причиной ЧП в аэропорту Калининграда могли стать обледенение и сильный боковой ветер

4 Января 2017 15:07

Прошедшей ночью самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси, и аэробус лег на нос. На борту находились 167 человек. Они покинули самолет по надувным трапам. Шестерым понадобилась помощь медиков - по причине ушибов и ссадин. Следственный комитет России ведет проверку. Расследовать обстоятельства случившегося будет комиссия Росавиации, Аэрофлота и аэропорта. Воздушная гавань временно прекратила свою работу. Из-за инцидента задержаны 18 рейсов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.