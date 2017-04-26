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Причастные к терактам в Париже в 2015 году задержаны
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27 Апреля 2017 08:02

Причастные к терактам в Париже в 2015 году задержаны

В Бельгии и Франции задержали подозреваемых в причастности к терактам в Париже в 2015 году. Арестовано 10 вероятных пособников террориста Амеди Кулибали, которые, как предполагается, оказывали ему логистическую поддержку и поставляли оружие. Напомним, два года назад Кулибали устроил нападение на кошерный магазин, а за день до этого - убил полицейского. При этом он поддерживал связь с братьями Куаши, которые атаковали редакцию Шарли Эбдо. В ходе трагических событий погибло 16 человек. Теракты совершались от имени "Исламского государства".  

  

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