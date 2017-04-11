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Прибыльная достопримечательность
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13 Апреля 2017 08:14

Прибыльная достопримечательность

Одна из главных римских достопримечательностей принесла городу немалую прибыль. Туристы за год набросали в фонтан Треви почти полтора миллиона евро. Согласно примете, если, стать спиной к фонтану и правой рукой бросить монету, вернешься в столицу Италии еще раз. Деньги, оставленные сентиментальными туристами, пойдут на благотворительные проекты. Фонтан Треви является самым большим в Италии, его ширина 20 метров, а высота - 26.

  

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