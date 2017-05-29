31 Мая 2017 09:01

При взрыве в Кабуле погибли десятки человек, более сотни ранены. Мощный взрыв прогремел в афганской столице этим утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания повреждены, выбиты окна и двери. Агентство "Рейтер" со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв произошел у посольства ФРГ. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва также повреждено здание бюро китайского агентства "Синьхуа" в Кабуле.