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При взрыве в Кабуле погибли десятки человек
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31 Мая 2017 09:01

При взрыве в Кабуле погибли десятки человек

При взрыве в Кабуле погибли десятки человек, более сотни ранены. Мощный взрыв прогремел в афганской столице этим утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания повреждены, выбиты окна и двери. Агентство "Рейтер" со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв произошел у посольства ФРГ. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва также повреждено здание бюро китайского агентства "Синьхуа" в Кабуле.

  

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