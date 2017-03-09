Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Президента Южной Кореи Пак Кын Хе официально отстранили от власти
В мире
RSS
Президента Южной Кореи Пак Кын Хе официально отстранили от власти
Скачать Поделиться

10 Марта 2017 09:09

Президента Южной Кореи Пак Кын Хе официально отстранили от власти

Такое решение единогласно принял Конституционный суд страны. Теперь в республике в ближайшие 60 дней должны пройти досрочные президентские выборы. Пак Кын Хе будет лишена президентской неприкосновенности, а также всех привилегий, которые полагаются экс главам страны: пожизненной пенсии в размере 70% от зарплаты, личного водителя, помощников и бесплатного медобслуживания. Напомним, скандал вокруг президента Пак Кын Хе разгорелся в октябре, когда пресса опубликовала информацию о том, что власти поддерживают крупные компании в обмен на финансовую помощь фондам близкой подруги.

  

Другие новости

ЧП в Германии Надзвычайнае здарэнне ў Германіі 10.03.2017 07:10 / В мире ЧП в Германии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =