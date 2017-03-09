Президента Южной Кореи Пак Кын Хе официально отстранили от власти

10 Марта 2017 09:09

Такое решение единогласно принял Конституционный суд страны. Теперь в республике в ближайшие 60 дней должны пройти досрочные президентские выборы. Пак Кын Хе будет лишена президентской неприкосновенности, а также всех привилегий, которые полагаются экс главам страны: пожизненной пенсии в размере 70% от зарплаты, личного водителя, помощников и бесплатного медобслуживания. Напомним, скандал вокруг президента Пак Кын Хе разгорелся в октябре, когда пресса опубликовала информацию о том, что власти поддерживают крупные компании в обмен на финансовую помощь фондам близкой подруги.