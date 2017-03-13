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Президент Венгрии Янош Адер переизбран на второй срок
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14 Марта 2017 07:05

Президент Венгрии Янош Адер переизбран на второй срок

За кресло боролись два кандидата. Соперником действующего лидера был представитель от левой оппозиции Ласло Майтеньи. По итогам второго тура Адера поддержал 131 депутат из 170-ти. Отметим, Президент Венгрии исполняет в основном протокольные функции, однако имеет право роспуска парламента. На него возложена также обязанность главнокомандующего Вооруженными силами.

  

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