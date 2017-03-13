Президент Венгрии Янош Адер переизбран на второй срок

14 Марта 2017 07:05

За кресло боролись два кандидата. Соперником действующего лидера был представитель от левой оппозиции Ласло Майтеньи. По итогам второго тура Адера поддержал 131 депутат из 170-ти. Отметим, Президент Венгрии исполняет в основном протокольные функции, однако имеет право роспуска парламента. На него возложена также обязанность главнокомандующего Вооруженными силами.