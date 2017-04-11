Президент Венгрии подписал закон о финансировании национальных высших учебных заведений

11 Апреля 2017 09:02

Президент Венгрии Янош Адер подписал закон о финансировании национальных высших учебных заведений. Именно из-за этого законопроекта в стране прошли массовые протесты - десятки тысяч людей ежедневно выходят на улицы Будапешта с требованием университетской автономии. Активисты считают, что новый закон ограничивает право на получение образования. Власти подчеркивают, - цель документа - убедиться, что все вузы работают по единым правилам, и ни у кого нет привилегий. Одним из преимуществ Центрально-Европейского университета правительство считает то, что он выдает сразу два диплома - американского и венгерского образцов.