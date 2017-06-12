Президент Украины подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты

12 Июня 2017 19:11

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Он был принят Верховной радой в середине мая. Согласно документу, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения грозит штраф до 96 долларов с конфискацией ленты. Повторное нарушение в течение года повлечет штраф 192 доллара или административный арест до 15 суток. Наказание не коснется ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также музейных экспозиций. С 2014 года на Украине появился новый символ Дня Победы - стилизованный цветок красного мака.