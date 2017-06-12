Главная>>В мире>>Президент Украины подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты
В мире
RSS
Президент Украины подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 19:11

Президент Украины подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Он был принят Верховной радой в середине мая. Согласно документу, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения грозит штраф до 96 долларов с конфискацией ленты. Повторное нарушение в течение года повлечет штраф 192 доллара или административный арест до 15 суток. Наказание не коснется ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также музейных экспозиций. С 2014 года на Украине появился новый символ Дня Победы - стилизованный цветок красного мака.

  

Другие новости

ЧП во Франции Надзвычайнае здарэнне ў Францыі 12.06.2017 19:17 / В мире ЧП во Франции
Сегодня День России Сёння Дзень Расіі 12.06.2017 12:15 / В мире Сегодня День России

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =