27 Марта 2017 07:03

В СМИ появилась информация, что президент США выставил канцлеру Германии счет на 375 миллиардов долларов. Именно в такую сумму Дональд Трамп оценил долг Берлина за расходы НАТО на оборону ФРГ. Чек на внушительную сумму американский лидер передал Ангеле Меркель в ходе недавней встречи в Белом доме. Напомним, по итогам визита канцлера в Вашингтон Трамп подчеркнул приверженность США принципам НАТО и напомнил о своем требовании к союзникам - увеличить оборонные расходы. Позже глава Белого дома в своем "Твиттере" написал, что Германия должна США и НАТО много денег. Впрочем, Минобороны ФРГ существование долгов перед альянсом опровергло.