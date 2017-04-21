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Президент США сделал важное объявление о налоговой реформе
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22 Апреля 2017 09:10

Президент США сделал важное объявление о налоговой реформе

По словам Дональда Трампа, работа над ней идет уже продолжительное время. Заявление будет сделано в ближайшую среду. Подробностей он не сообщил. Ранее американский лидер пообещал реализовать в Соединенных Штатах масштабное и самое значительное сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса.

 

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