Президент США сделал важное объявление о налоговой реформе

22 Апреля 2017 09:10

По словам Дональда Трампа, работа над ней идет уже продолжительное время. Заявление будет сделано в ближайшую среду. Подробностей он не сообщил. Ранее американский лидер пообещал реализовать в Соединенных Штатах масштабное и самое значительное сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса.