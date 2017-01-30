30 Января 2017 09:01

Президент США раскритиковал СМИ в неверной интерпретации указа об ужесточении иммиграционной политики. Дональд Трамп даже выпустил специальное обращение, в котором разъяснил суть: "Дело не в религии, речь идет о терроризме и о безопасности нашей страны. В мире есть более сорока стран с преимущественно мусульманским населением, которые не затрагиваются действием этого указа, - уточнил Дональд Трамп в своем специальном заявлении. Документ, предусматривающий 4-месячный запрет на въезд в США подданных Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана был подписан в конце прошлой недели. Ограничение действует даже в отношении тех, у кого есть американская виза. В США не прекращаются протесты против ужесточения иммиграционного контроля. В Сиэтле манифестантов пришлось разгонять слезоточивым газом. Не обошлось и без задержаний.