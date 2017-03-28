Президент США подписал указ об отмене регуляционных мер в целях борьбы с климатическими изменениями

29 Марта 2017 07:10

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене регуляционных мер в целях борьбы с климатическими изменениями, которые были приняты Бараком Обамой. Указ устанавливал лимит по выбросам для электростанций, ограничения на добычу нефти и газа фрекинговым методом. По мнению республиканцев, такие меры наносят ущерб энергетике страны, в том числе работающим в этом секторе людям. Решение главы Белого дома продиктовано намерением дать толчок энергетическому сектору, а также создать больше рабочих мест.