Президент США подписал указ о сокращении госрегулирования

25 Февраля 2017 09:11

Согласно документу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая займется данным вопросом. Ей предстоит выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких отказаться. Это решение — часть проводимой Дональдом Трампом реформы. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что чрезмерное регулирование со стороны государства уничтожает рабочие места и вытесняет компании из страны.