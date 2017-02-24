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Президент США подписал указ о сокращении госрегулирования
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25 Февраля 2017 09:11

Президент США подписал указ о сокращении госрегулирования

Согласно документу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая займется данным вопросом. Ей предстоит выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких отказаться. Это решение — часть проводимой Дональдом Трампом реформы. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что чрезмерное регулирование со стороны государства уничтожает рабочие места и вытесняет компании из страны.

  

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