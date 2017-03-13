Президент США Дональд Трамп дал ЦРУ право уничтожать боевиков с помощью беспилотников

14 Марта 2017 08:05

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Ранее такое ограничение ввел Барак Обама, и дроны могли использоваться исключительно для поиска подозреваемых в терроризме. Собранная информация затем передавалась военным, которые направляли беспилотники на ликвидацию боевиков. Теперь ЦРУ имеет возможность проводить такие спецоперации самостоятельно.