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Президент США Дональд Трамп дал ЦРУ право уничтожать боевиков с помощью беспилотников
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14 Марта 2017 08:05

Президент США Дональд Трамп дал ЦРУ право уничтожать боевиков с помощью беспилотников

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Ранее такое ограничение ввел Барак Обама, и дроны могли использоваться исключительно для поиска подозреваемых в терроризме. Собранная информация затем передавалась военным, которые направляли беспилотники на ликвидацию боевиков. Теперь ЦРУ имеет возможность проводить такие спецоперации самостоятельно.

  

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