25 Января 2017 07:10

Президент США будет стремиться наладить отношения с Россией, несмотря на критику американской прессы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома. По словам Шона Спайсера, Дональд Трамп готов сотрудничать с Россией, если это отвечает американским интересам. Также он добавил, что Трамп недоволен работой международных организаций – таких, как НАТО и ООН.

Формирование правительства тем временем продолжается. Кандидату на пост министра здравоохранения и соцобеспечения Тому Прайсу накануне пришлось отвечать на непростые вопросы в ходе второго раунда слушаний в сенате на фоне споров вокруг закона о доступном здравоохранении. Администрация Трампа хочет заменить этот закон, а Прайс предоставил мало подробностей о том, как это сделать.

И сегодня президент США намерен подписать указы, ограничивающие въезд в США граждан ряда стран Ближнего Востока и Африки.