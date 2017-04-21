Президент США анонсировал крупнейшую налоговую реформу

25 Апреля 2017 15:12

По словам Дональда Трампа, работа над ней идет довольно долгое время. Официальное заявление будет сделано завтра. Подробностей он не уточнил. Ранее американский лидер пообещал реализовать в США "масштабное" и "самое значительное" сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса.