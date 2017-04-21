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Президент США анонсировал крупнейшую налоговую реформу
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25 Апреля 2017 15:12

Президент США анонсировал крупнейшую налоговую реформу

По словам Дональда Трампа, работа над ней идет довольно долгое время. Официальное заявление будет сделано завтра. Подробностей он не уточнил. Ранее американский лидер пообещал реализовать в США "масштабное" и "самое значительное" сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса. 

  

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