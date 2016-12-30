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Президент России отказался отвечать на новые антироссийские санкции США
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30 Декабря 2016 19:05

Президент России отказался отвечать на новые антироссийские санкции США

Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых России  кибератаках. Вашингтон ввел в отношении  разведслужб и ряда частных лиц из России санкции. Персонами нон-грата объявлены 35 дипломатов. Они должны покинуть США в течение  72 часов. Свое решение Вашингтон объяснил "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", хотя доказательств тому  не было.

Президент России  отказался отвечать на  новые антироссийские санкции США.  По словам Владимира Путина, новые шаги администрации США являются  провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Избранный президент Дональд Трамп  заявил, что Штатам  стоит забыть о претензиях относительно  якобы хакерских атак России  и двигаться дальше.

 

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