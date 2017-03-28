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Президент Перу заявил об эвакуации 10-ти тысяч человек из-за сильнейших наводнений
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29 Марта 2017 08:04

Президент Перу заявил об эвакуации 10-ти тысяч человек из-за сильнейших наводнений

Жителей региона Пьюра переместят в безопасные места - в специальные убежища для беженцев. Людям придется жить там около месяца. Напомним, жертвами разлива реки стали более 90 человек. По оценкам властей, на ликвидацию последствий может уйти 800 миллионов долларов.

  

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