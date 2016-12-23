Президент Азербайджана отмечает юбилей

24 Декабря 2016 12:07

Ильхаму Алиеву исполнилось 55 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Азербайджана с днем рождения. Свои лидерские способности Ильхам Алиев обнаружил еще в середине 90-х. Тогда он был первым вице-президентом Государственной нефтяной компании. Кроме того, у него есть ученая степень - он доктор политических наук. Где и как глава азербайджанской республики отметит свой юбилей, широкой публике неизвестно. Возможно, в кругу семьи - у него трое детей и столько же внуков.