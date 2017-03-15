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Престижная гонка на собачьих упряжках "Айдитарод" прошла на Аляске
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15 Марта 2017 08:14

Престижная гонка на собачьих упряжках "Айдитарод" прошла на Аляске

57-летний мушер из Аляски Митч Сивей одержал очередную победу в ходе самой престижной гонки на собачьих упряжках под названием "Айдитарод". Его собаки Пилот и Крисп первыми добрались до города Ном на побережье Берингова моря. В этом году несколько десятков команд и сотни четвероногих стартовали из города Уасилла. За 8 дней они преодолели полторы тысячи километров по горным склонам и долинам при температуре минус 31 градус. Соревнования несколько раз переносили из-за недостатка снега. 

  

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