Премьер Великобритании запрашивает у королевы разрешение на формирование нового Кабинета министров

9 Июня 2017 15:07

Премьер Соединенного Королевства запрашивает у королевы Великобритании разрешение сформировать новый Кабинет министров. Процедура формальная. Но она подтверждает, что Тереза Мэй, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов, собирается формировать правительство меньшинства.

Тереза Мэй, Премьер-министр Великобритании, лидер консервативной партии: "Когда мы проводили эту кампанию, мы решили сфокусироваться на вопросах, которые являются ключевыми для Королевства. Прежде всего мы намерены добиться справедливости в переговорах по Брекситу. Тем самым мы хотим показать народу, что нам по силам выходить победителями в разрешении сложных вопросов. Выход из ЕС - вопрос национального значения. Мы решительно отстаивали свои позиции раньше, будем продолжать отстаивать их и впредь. Несмотря на результаты выборов, мы выполним свои обещания перед британским народом. Это наш долг".

Консерваторы формально победили на выборах, но утратили 20 мест, а с ними большинство в Палате общин. На второй позиции - лейбористы. Британию ждет "подвешенный парламент". Правительство не будет иметь необходимой опоры для приведения в жизнь законопроектов без поддержки со стороны других партий.