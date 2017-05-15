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Премьер-министром Франции назначен Эдуард Филипп
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15 Мая 2017 19:07

Премьер-министром Франции назначен Эдуард Филипп

Новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министра страны. Как и ожидалось, им стал 46-летний мэр Гавра, республиканец Эдуард Филипп - ему уже поручено сформировать правительство. Ранее сообщалось о первых назначениях в команде Макрона. Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Патрис Строзда занял должность директора кабинета президента. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаль Эмельян. Сегодня новый президент Франции совершит первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

  

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