Премьер-министром Франции назначен Эдуард Филипп

15 Мая 2017 19:07

Новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министра страны. Как и ожидалось, им стал 46-летний мэр Гавра, республиканец Эдуард Филипп - ему уже поручено сформировать правительство. Ранее сообщалось о первых назначениях в команде Макрона. Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Патрис Строзда занял должность директора кабинета президента. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаль Эмельян. Сегодня новый президент Франции совершит первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.